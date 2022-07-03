Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти

Welt: министр экономики ФРГ Хабек занизил апрельские данные по импорту нефти из России

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек занизил данные по импорту нефти из России. Об этом пишет Welt.

Издание уличило политика, обратив внимание на раннее утверждение чиновника, будто в апреле доля импортируемой из России в Германию нефти составляла всего 12 процентов. Однако, согласно данным ведомства, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС Йенса Спана, в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам.

«Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — резюмировал Спан.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек предсказал, что Германии грозит «экономическое самоубийство» из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. По его словам, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12 процентов, а также двузначной инфляции.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное для снижения зависимости от нефти и газа из России, однако существуют «серьезные практические проблемы» в отказе от энергоносителей. Среди таких проблем политик обозначил работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте, федеральная земля Бранденбург, который ранее использовал в качестве сырья российскую нефть и обеспечивал топливом большую часть Восточной Германии, в том числе столичный аэропорт. По словам Шольца, правительство страны пока не может обеспечить работу завода без поставок из России.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Отдыхающий в Хургаде россиянин рассказал о столкновении с акулой-людоедом
В Москве обнаружили переживший большой пожар 1812 года особняк
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти
Пушков уличил западные страны в обмане при покупке газа
Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне Киева белорусов
В Москве загорелась частная наркологическая больница
Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года
Посол ЛНР назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.