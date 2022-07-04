56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини

Российская певица Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в белом бикини

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 56-летняя поп-исполнительница позировала, сидя на краю бассейна в бикини белого цвета и откинув голову назад. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и маникюр розового оттенка. «Ну как-то так. Фото вообще без фильтров», — подписала звезда пост.

Подписчики оценили фигуру Салтыковой и сделали комплименты ее внешности в комментариях. «Просто конфетка», «Нет слов, одни эмоции», «Шикарная фигура», «Ира, сколько можно нас сводить с ума, так нельзя», «Выглядите на миллион процентов», — высказывались фанаты.

В декабре 2021 года Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии. Знаменитость призналась, что не курит и не употребляет алкоголь на постоянной основе, так как они негативно сказываются на внешности. По мнению исполнительницы, во многом на внешний вид также влияет генетика.