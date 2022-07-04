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В России отменили все ограничения на пересечение границы

Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

С 15 июля в России снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Оперштаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — отметили в Оперштабе.

Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которые снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

Об отмене ограничений в России, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита, ранее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Дарья Рыбак
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