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Выпавший с 12 этажа и пойманный прохожим ребенок в Якутске скончался

Выпавший из окна на 12-м этаже и пойманный прохожим ребенок в Якутске скончался от травм

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ребенок, выпавший с 12 этажа в Якутске и пойманный проходившим мимо мужчиной, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Якутии.

«Врачи сделали все возможное, но травмы у ребенка были несовместимы с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прохожему в Якутске удалось поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже. По информации правоохранителей, ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона и поднялся до уровня окна при помощи подручных предметов.

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Марина Совина
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