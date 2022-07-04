Выпавший с 12 этажа и пойманный прохожим ребенок в Якутске скончался

Выпавший из окна на 12-м этаже и пойманный прохожим ребенок в Якутске скончался от травм

Ребенок, выпавший с 12 этажа в Якутске и пойманный проходившим мимо мужчиной, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Якутии.

«Врачи сделали все возможное, но травмы у ребенка были несовместимы с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прохожему в Якутске удалось поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже. По информации правоохранителей, ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона и поднялся до уровня окна при помощи подручных предметов.