Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Губернатор Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Введение Россией экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса Прибалтики, допустил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

По его словам, транспортный комплекс Прибалтики может быть уничтожен в том случае, если Россия применит ответные санкции против грузов, идущих в сторону Прибалтики и из нее.

Ранее Алиханов сообщил, что власти Калининградской области передали правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Он отметил, что решить вопрос с транзитом можно тремя способами.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского союза. Тогда Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В России отменили все ограничения на пересечение границы
Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
Российский актер назвал отличие жителей Сибири от москвичей
Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»
Украинские мигранты посчитали Польшу «дойной коровой»
Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже
Часы Apple смогут измерять температуру
Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам
Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпаке
Россиян предупредили об опасности некоторых VPN-сервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.