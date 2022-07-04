Российский губернатор допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Губернатор Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Введение Россией экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса Прибалтики, допустил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

По его словам, транспортный комплекс Прибалтики может быть уничтожен в том случае, если Россия применит ответные санкции против грузов, идущих в сторону Прибалтики и из нее.

Ранее Алиханов сообщил, что власти Калининградской области передали правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Он отметил, что решить вопрос с транзитом можно тремя способами.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского союза. Тогда Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

