Стало известно основное место съемок второй части «Дюны»

Основные съемки «Дюны 2» пройдут в Будапеште в конце июля

Основные съемки фильма «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева пройдут в Будапеште. Об этом сообщает Deadline.

Съемки второй части фантастического боевика стартуют 4 июля в итальянском городе Альтиволе в области Венеции. При этом полноценное производство сиквела начнется 21 июля в Будапеште, Венгрия, где снималась первая часть фильма.

Съемки в Италии будут проходить в гробнице рода Брион, спроектированной архитектором Карло Скарпа в период с 1968 по 1978 год. Склеп, выполненный в стиле модерн, включает в себя часовню, бассейн и сад. В этом же месте похоронен и сам Скарпа.

Премьера «Дюны 2» назначена 17 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем. В новом фильме также сыграют Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс.

Ранее стало известно о том, что девушка Бонда Леа Сейду начала переговоры о съемках во второй части «Дюны».

Здесь и сейчас



