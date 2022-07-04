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В Уфе откроется выставка о летчике Мусе Гарееве

В Уфе откроется выставка о дважды Герое СССР, летчике Мусе Гарееве
Муса Гареев

Муса Гареев. Фото: Эдуард Котляков / РИА Новости

В Уфе на базе музея Боевой Славы 6 июля откроется выставка «Сокол Башкортостана», посвященная летчику Мусе Гарееву, дважды Герою Советского Союза. Об этом сообщает «Башинформ».

На выставке будут представлены биографические материалы о Гарееве: его обучении в Уфимском аэроклубе, становлении летчиком, участии в боях в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, службе и послевоенной жизни, семье.

Посетители выставки смогут увидеть инсталляцию с восковой фигурой Гареева в летной форме, фотографии, а также обмундирование летчиков и авиационную атрибутику периода СССР.

Выставка будет работать до 17 октября.

Ранее сообщалось, что в Костроме откроется выставка под открытым небом, посвященная одному из основоположников космонавтики Владимиру Челомею. В открытии выставки примет участие Заслуженный испытатель космической техники, мастер спорта СССР по самолетному спорту Леонард Смиричевский. Осенью в планетарии будет открыта выставка, посвященная разработкам Челомея и его коллектива.

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Сергей Истомин
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