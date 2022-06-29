В Костроме откроется выставка в честь одного из основоположников космонавтики

В Костроме откроется выставка под открытым небом в честь космического конструктора Челомея

В Костроме 30 июня откроется выставка под открытым небом, посвященная одному из основоположников космонавтики Владимиру Челомею. Об этом сообщает Ко44.

В открытии выставки примет участие Заслуженный испытатель космической техники, мастер спорта СССР по самолетному спорту Леонард Смиричевский.

Владимир Челомей — единственный в мире конструктор, под чьим руководством создавались комплексы и системы сразу в трех различных направлениях: с крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и космическими аппаратами. Его самое известное изобретение — раскрывающееся в полете крыло и старт ракеты с коротких направляющих.

Осенью в планетарии будет открыта выставка, посвященная разработкам Челомея и его коллектива.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске захотели открыть дом-музей в честь одного из пионеров космонавтики Юрия Кондратюка, рассчитавшего схему посадки на Луну. Главным экспонатом музея станет спускаемый аппарат космического корабля «Восток», который хранится на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов. Музей планируется разместить в доме на улице Советская, в котором жил и работал ученый с 1927 по 1930 год.