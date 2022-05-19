В Новосибирске захотели открыть музей в честь одного из пионеров космонавтики

В Новосибирске откроют дом-музей одного из пионеров космонавтики Юрия Кондратюка

В Новосибирске захотели открыть дом-музей в честь одного из пионеров космонавтики Юрия Кондратюка, рассчитавшего схему посадки на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

Главным экспонатом музея станет спускаемый аппарат космического корабля «Восток», который хранится на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов.

Музей планируется разместить в доме на улице Советская, в котором жил и работал ученый с 1927 по 1930 год. Здание признано памятником истории регионального значения. По словам директора музея Новосибирска Елены Щукиной, реконструкция дома может начаться уже в 2023 году.

«Мы хотим, чтобы это был не только музей Кондратюка — официальное название "Дом Кондратюка", но там в том числе будет представлена история отношений новосибирцев и авиакосмической отрасли», — рассказала Щукина.

Ранее, 8 апреля, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Знак космоса», на которой представили космические значки. Посетите показали малотиражные значки 1960-1980-х годов, памятные медали, а также космический скафандр летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова.