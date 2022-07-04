Описана альтернатива для Германии при остановке поставок газа из России

Экономист Кульбака назвал СПГ альтернативой российскому газу для Германии

Если Россия прекратит поставки газа в Германию, страна сможет обратиться к альтернативным поставщикам сжиженного природного газа (СПГ), что будет дороже, но позволит практически беспроблемно пережить зимний период, считает экономист Николай Кульбака. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что в случае остановки поставок из России газа в Германии хватит на один-два месяца. Но Кульбака уверен, что страна сможет найти альтернативных поставщиков энергоносителей.

«Замерзать немцы точно не будут, — считает экономист. — В принципе, сейчас обеспеченность газом по сезону и объемам закачки несколько лучше, чем во многие другие годы. Конечно, определенные проблемы будут, придется искать альтернативных поставщиков, но говорить о том, что это приведет к какому-то ужасу, я бы не стал. Другое дело, что поиск альтернатив обойдется значительно дороже».

По словам Кульбаки, мировой рынок газа сегодня активно развивается, он перестал быть замкнутым: постоянно увеличивается число потенциальных поставщиков, терминалов СПГ.

«По большому счету проблема всегда была в инфраструктуре. До тех пор, пока не появилось массовых технологий СПГ, Европа и, в частности, Германия действительно были очень привязаны к российскому газу. Но теперь таких проектов становится все больше. Так что замена в любом случае будет найдена. Да, конечно, кому-то будет непросто, но в целом ситуация некритичная», — заключил экономист.

Ранее Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо. «Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он. Россия снизила поставки по «Северному потоку» в Германию и Европу на 60 процентов. «Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — подчеркнул Мюллер.