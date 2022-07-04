В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины

Обозреватель Il Giornale Джан Микалессин заявил о бесполезности дальнейшей поддержки Киева

Обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин заявил о бесполезности дальнейшей поддержки Украины и призвал Запад посадить Киев за стол переговоров с Москвой.

По словам журналиста, вскоре после освобождения российскими войсками Лисичанска страны НАТО усомнились в том, что им стоит поддерживать Украину, сколько это необходимо, и откладывать переговоры с Кремлем. Также он задался вопросом, стоит ли ждать ноября, чтобы на саммите G20 в Индонезии провести встречу России и НАТО.

Микалессин отметил, что Вооруженные силы Украины не идут ни в какое сравнение с армией России. Также он назвал иллюзией уверенность в том, что западное оружие, в частности ракетные комплексы HIMARS, могут как-то изменить ход боевых действий. Журналист напомнил о технической сложности оружия альянса, обслуживать которое Украина не может.

При этом обозреватель предупредил о риске того, что ресурсы могут сильно подорожать. Так, по прогнозу JP Morgan, осенью цена барреля нефти может достичь 380 долларов.

Ранее МИД России сообщил, что получил от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что по итогам их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, хотя сам план пока с Италией не обсуждается.