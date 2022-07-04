Иран решил побороться с Россией за китайский рынок нефти

Иран снизил цены на нефть, чтобы потеснить Россию на китайском рынке

Иран снижает цены на свою и без того дешевую нефть, чтобы побороться с Россией за китайский рынок, пишет Bloomberg. Для обеих стран Китай — один из немногих рынков сбыта сырой нефти, доступных в условиях западных санкций.

Российский экспорт нефти в Китай в мае достиг рекордного уровня — страна стала главным поставщиком сырья в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. На этом фоне иранскую нефть решили продавать почти на 10 долларов дешевле нефти марки Brent за баррель, чтобы сделать ее сопоставимой по стоимости с топливом российской марки Urals, сообщили изданию трейдеры.

При этом экспорт иранской нефти в Китай остается стабильным, в том числе из-за растущего внутреннего спроса на фоне ослабления коронавирусных ограничений. По информации поставщика рыночных данных Kpler, после небольшого снижения в апреле китайский импорт из Ирана восстановился на уровне выше 700 тысяч баррелей в день в мае и июне. Тем не менее консалтинговая компания FGE сообщает, что российская нефть Urals снова вытеснила иранскую.

«Китай — единственное место, где могут конкурировать иранская и российская нефть, и это полностью пойдет на пользу Пекину», — сказала основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. Она добавила, что снижение цен на нефть в рамках конкуренции двух стран за доминирование на китайском рынке невыгодно производителям топлива из стран Персидского залива.

Готовность Китая покупать дешевую нефть у подсанкционных поставщиков также вредит поставщикам из Западной Африки, прежде всего Анголе, Габону и Демократической Республике Конго, сообщает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се. По ее словам, поставки нефти из Западной Африки в Китай в июне составляли в среднем 642 тысячи баррелей в день, что является самым низким уровнем с ноября 2013 года.

В конце июня также стало известно, что Россия начала вытеснять с азиатского нефтяного рынка Ирак, второго по величине производителя ОПЕК. Основными покупателями иракской нефти были Китай и Индия, но теперь они нарастили поставки сырья из России.