Сбежавшего от следователей российского экс-зампрокурора нашли в Москве

В Москве задержана экс-зампрокурора Новосибирской области, объявленная в розыск за взятки

В Москве силовики нашли и задержали бывшую заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, объявленную в международный розыск по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сбежавшую от следствия прокурора стали разыскивать 1 июня. Заочно ей предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд Москвы выдал заочно санкцию на ее арест.

В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса. Тогда обвиняемая стала второй женщиной-генералом в регионе.

В марте бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева оставили под арестом по делу о коррупции. По версии следствия, он получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.