Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сбежавшего от следователей российского экс-зампрокурора нашли в Москве

В Москве задержана экс-зампрокурора Новосибирской области, объявленная в розыск за взятки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве силовики нашли и задержали бывшую заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, объявленную в международный розыск по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сбежавшую от следствия прокурора стали разыскивать 1 июня. Заочно ей предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд Москвы выдал заочно санкцию на ее арест.

В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса. Тогда обвиняемая стала второй женщиной-генералом в регионе.

В марте бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева оставили под арестом по делу о коррупции. По версии следствия, он получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Володин отреагировал на желание Финляндии разместить базу НАТО рядом с Россией
Среди погибших при стрельбе в Копенгагене обнаружили россиянина
Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами
Крупный пожар на российском складе сняли на видео
Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ
Росздравнадзор оценил запасы вакцин от оспы и кори
Названы основные сложности при проектировании Новой Москвы
Сбежавшего от следователей российского экс-зампрокурора нашли в Москве
Узбекистан сохранит суверенитет Каракалпакстана
Дачникам объяснили правила уплаты взносов в товарищества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.