Лавров назвал действия США по блокировке активов грабежом в духе Дикого Запада

Лавров назвал блокировку США активов иностранных граждан грабежом в духе Дикого Запада

Действия США по блокировке финансовых активов граждан иностранных государств — это неприкрытый грабеж в духе Дикого Запада и нарушение экономических прав. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларов по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан», — сказал дипломат.