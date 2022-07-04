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В Госдуме предложили объявить США террористическим государством

Депутат Госдумы Морозов предложил объявить США террористическим государством
Олег Морозов

Олег Морозов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости объявить США террористическим государством на всех международных площадках из-за поставок Украине разведданных со спутников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь стало очевидным, что эта информация используется для обстрелов российских городов. Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — призвал Морозов.

По его словам, России необходимо также нанести удары по центрам принятия решений на Украине, «воплотив в жизнь слова руководителей».

Ранее стало известно, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до обстрела. Кроме того, стало известно, что другие американские спутники — Worldview-2 и Worldview-3 — делали снимки Белгородской области 20, 22 и 27 июня.

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Марина Совина
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