Американский спутник снимал Белгород за три дня до обстрела

РИА Новости сообщило о съемке Белгорода за 3 дня до обстрела американским спутником

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за несколько дней до обстрела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

По данным агентства, съемка Белгорода велась спутником за три дня до обстрела — 30 июня.

Кроме того, стало известно, что другие американские спутники — Worldview-2 и Worldview-3 — делали снимки Белгородской области 20, 22 и 27 июня.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество погибших после обстрела Белгорода выросло до четырех человек. По его словам, в результате ракетного удара погибли трое украинцев и один россиянин.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по Белгороду и Курску. Как уточнил генерал-лейтенант, удар был совершен по жилым кварталам городов, где нет никаких военных объектов.