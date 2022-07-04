В Северной Осетии благоустроят древние захоронения

Волонтеры благоустроят древние могильники в Северной Осетии

Волонтеры благоустроят территории цыртов — могильников XV—XIX веков в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Работы проведут в рамках проекта «Сохранение исторической памяти Осетии. Наследие прошлого».

«Цырты — осетинские надгробия, символически изображающие умершего, фамильные памятники захоронения с элементом резьбы по камню XV—XIX веков. В рамках реализации проекта волонтеры культуры республики проведут экспедицию по исследованию известных только по слухам надгробий протяженностью 20-22 километра, проведут необходимые работы по очистке территорий нахождения от грязи и мусора», — сообщил руководитель агентства развития сельских территорий «Кавказ Живи» Захурбек Юлдашев.

Он рассказал, что все объекты будут нанесены на карты, а фамильные могильники — в паспорта туристических маршрутов.

Ожидается, что древние объекты станут посещаемыми и будут способствовать сохранению исторической памяти. Также в рамках проекта подготовят короткометражный документальный фильм.