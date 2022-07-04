В российском городе выпускной закончился отравлением 39 человек

В Тамбовской области 39 человек госпитализировали с отравлением после выпускного

В городе Рассказово, который находится в Тамбовской области, выпускной закончился отравлением 39 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что выпускной вечер школьников проходил 29 июня в одном из городских кафе. На следующий день в Рассказовскую ЦРБ начали поступать массовые обращения за медицинской помощью.

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако затем их число выросло до 39. «Цифры все время меняются, кто-то поступает, кто-то выписывается. Предварительное число госпитализированных — 39. Состояние стабильное, тяжелых нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что все мероприятия по выяснению причин и обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры. На 5 июля в Рассказовском районном суде запланировано заседание, на котором будут рассматривать вопрос о временном закрытии кафе.

Ранее в селе Казанище в Буйнакском районе Дагестана 55 человек отравились неизвестным веществом. Среди пострадавших также есть 11 детей. По данным медиков, отравление протекает в легкой степени тяжести.