В Совфеде ответили на идею передать российские активы в Британии Украине

Сенатор Джабаров назвал планы Британии конфисковать активы РФ в пользу Украины грабежом

Действия Великобритании, которая рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, являются грабежом и воровством. Так на соответствующую идею ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, в настоящее время Великобритания «верна стародавним принципам», присущим Британской империи.

Ранее глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что британские власти рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. По ее словам, поддержание этой инициативы, вероятнее всего, потребует изменений в законодательстве.

До этого сенат Канады поддержал законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, который позволяет правительству конфисковывать замороженные активы граждан России, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими.