Глава МИД Британии поддержала конфискацию российских активов

Лиз Трасс: британские власти рассмотрят конфискацию российских активов и их передачу Киеву

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Об этом завила глава МИД страны Лиз Трасс, передает газета Guardian.

Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях Лиз Трасс глава МИД страны

По ее словам, поддержание данной инициативы, вероятнее всего, потребует изменений в законодательстве. При этом конфискованные активы могут быть переданы пострадавшим гражданам Украины или властям страны.

По примеру Канады

До этого сенат Канады поддержал законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому закону, канадскому правительству будет разрешено арестовывать активы российских лиц и организаций, которые попали под санкции на фоне украинского кризиса, в том числе использовать эти средства для поддержки Украины. Также вводится двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами.

Посол России в Канаде Олег Степанов отметил, что отношения стран стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов.

Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти — на местном, федеральном — обрублены все связи Олег Степанов посол России в Канаде

Блокировка активов

По данным агентства Bloomberg, Европейский союз временно заблокировал порядка 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов), принадлежащих российским лицам, которые попали под санкции.

Авторы материала отметили, что ЕС и союзники сейчас активно работают над поиском возможностей для более эффективного выявления активов попавших под санкции российских лиц. В то же время, как уточняется, ряд стран находится в поиске способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.

В июне стало известно, что за сто дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов. В конце мая также ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс тогда же сообщал, что страны ЕС смогли временно заблокировать активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро.

«Одна из величайших краж в истории»

30 июня заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов прокомментировал заморозку активов России, назвав действия Запада «одной из величайших краж в истории».

Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры Александр Венедиктов заместитель секретаря Совбеза РФ

По мнению замсекретаря СБ, это можно сравнить с тем, «что поручить лисе сторожить курятник».

До этого министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил он.