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В Татарстане появилась новая профессиональная скейтплощадка

Индустриальный сквер с экстрим-парком открыли в Альметьевске

Фото: Almetyevsk.tatarstan.ru

Индустриальный парк с экстрим-парком открыли в Альметьевске, новое общественное пространство было возведено на территории действующей котельной, уточняет «Татар-информ».

Рассказывая о новом парке, глава региональной общественной организации (РОО) «Федерация скейтбординга и роллер спорта в РТ» Павел Антонов отметил, что новая площадка подойдет и для тренировок, и для проведения состязаний между опытными спортсменами.

Инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин признался, что идея создать необычный парк зародилась после того, как он с командой посетил место расположения котельной. Собеседник агентства отметил, что его коллег поразили растения, которые произрастали сквозь трещины в асфальте. В одной из них даже рос куст помидоров. «Мы поняли, что как бы мы ни старались, природа берет своё — она разбивает асфальт, вскрывает искусственное человеческое сознание, и все равно занимает то место, которое принадлежит ей по праву. А газовые трубы здесь выполняют малые архитектурные формы — места для отдыха, светильники, урны», — добавил он.

Агентство указывает, что на площади в восемь тысяч квадратных метров помимо скейт-парка размещены мурал, медиаобъект и лазерная инсталляция. Концепция нового общественного пространства создавалась с учетом данных исследований и опросов жителей, а также рекомендаций инициативного локального сообщества райдеров, экспертов по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеров-строителей скейтпарков.

Проект реализован «Татнефтью» при содействии со стороны Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде захотели открыть два гриль-парка. Уточнялось, что с помощью таких парков власти планируют решить вопрос с благоустройством участков, которые не вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».

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Варвара Кошечкина
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