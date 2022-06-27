В Нижнем Новгороде откроют два гриль-парка

В Нижнем Новгороде в июле откроют два платных гриль-парка

В Нижнем Новгороде в июле откроют два платных гриль-парка. Об имеющихся планах сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Новые гриль-парки будут располагаться в «Дубках» и на Втором парковом озере Автозаводского района.

Рассказывая о проекте, Шалабаев объяснил, что с помощью таких парков власти планируют решить вопрос с благоустройством участков, которые не вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Территории были неухоженными, а теперь их приведут в порядок, сделают освещение, установят по шесть уютных беседок», — добавил он, отметив, что жители и гости города смогут за небольшую плату снять домик, в котором будут мебель, электричество, розетки, чайник и теплые пледы.

Шалабаев пообещал назвать дату открытия парков позднее и пригласить на торжественное событие горожан, чтобы те смогли оценить новое пространство.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 23 июня открылся вейк-парк. Уточнялось, что первое время он будет работать в тестовом режиме. На территории парка, который располагается за физкультурно-оздоровительным комплексом «Мещерский», желающие смогут покататься на вейкборде, сапах и водных лыжах.