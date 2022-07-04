Американцу отменили приговор по делу экс-помощницы вице-премьера России

Мосгорсуд отменил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы вице-премьера России

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор гражданину США Джину Спектору, проходившему по уголовному делу о коррупции вместе с Анастасией Алексеевой — бывшей помощницей экс-замглавы правительства России Аркадия Дворковича. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Апелляционная инстанция нашла нарушения в приговоре и направила дело на новое рассмотрение. Американца оставили под стражей. Его защита просила отменить слишком суровое наказание. Адвокат указал на то, что Спектор полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Помимо этого, у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

17 июня 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил американца российского происхождения к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера.

Бывшую помощницу Дворковича Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года. Тогда же был задержан Спектор. По данным следствия, в 2015-2016 годах чиновница получила билеты и путевки на отдых в Таиланд и Доминикану общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Взяткодателями следствие считает двух бизнесменов, которые находятся на свободе. Еще один эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с гендиректором компании, в которой работал американец.

Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.