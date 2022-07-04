Россиянина задержали за убийство 9-летней падчерицы

В Республике Тыва 39-летний ранее судимый россиянин до смерти забил падчерицу из-за плача

В Республике Тыва задержан 39-летний россиянин, подозреваемый в убийстве 9-летней падчерицы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня в квартире города Ак-Довурак было найдено тело ребенка, погибшего от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователи-криминалисты смогли установить, что ранее судимый отчим девочки причастен к ее смерти. По версии следствия, он до смерти избил малолетнюю, поскольку его раздражал ее плач.

СКР завел дело по статье 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Мужчине предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО.

11 мая сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили дело после гибели 15-летней школьницы и нападения на ее мать.