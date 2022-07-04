Автомобили Tesla научились избегать ямы

Electrek: обновление автопилота Tesla позволило электрокарам избегать ямы на дороге

Автомобили Tesla научили сканировать проезжую часть на предмет неровностей. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на обновление ПО Tesla под номером 2020.20. В описании к апдейту было указано, что адаптивная подвеска Tesla Adaptive Suspension теперь может регулировать высоту дорожного просвета для предстоящего участка неровной дороги. В случае, если на пути возникнет препятствие в виде возвышенности или ямы, машина в автоматическом режиме отрегулирует подвеску.

По словам авторов, это первое подтверждение Tesla, что автомобили бренда способны сканировать с помощью своих сенсоров дорожное полотно. В описании обновления было указано, что инженеры компании позволили находящимся на дорогах общего пользования электрокарам собирать информацию и самообучаться, чтобы избежать наезда на препятствие.

Новая функция появится только в автомобилях Tesla с адаптивной подвеской, таких как новые Model S и Model X. Система будет доступна в режиме бета-версии.

Специалисты положительно оценили программное улучшение электрокаров. По отзывам автовладельцев, в плохих дорожных условиях довольно часто автомобили Tesla приходится выводить из режима автопилота, так как машины, как правило, стремятся наехать на препятствие.

В конце июня Tesla начала предлагать опцию автопилотирования Enhanced Autopilot для своих потребителей. Новая функция доступна автолюбителям в качестве опции за 6 тысяч долларов, или примерно 320 тысяч рублей.