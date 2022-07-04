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Автомобили Tesla научились избегать ямы

Electrek: обновление автопилота Tesla позволило электрокарам избегать ямы на дороге

Кадр: Tesla

Автомобили Tesla научили сканировать проезжую часть на предмет неровностей. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на обновление ПО Tesla под номером 2020.20. В описании к апдейту было указано, что адаптивная подвеска Tesla Adaptive Suspension теперь может регулировать высоту дорожного просвета для предстоящего участка неровной дороги. В случае, если на пути возникнет препятствие в виде возвышенности или ямы, машина в автоматическом режиме отрегулирует подвеску.

По словам авторов, это первое подтверждение Tesla, что автомобили бренда способны сканировать с помощью своих сенсоров дорожное полотно. В описании обновления было указано, что инженеры компании позволили находящимся на дорогах общего пользования электрокарам собирать информацию и самообучаться, чтобы избежать наезда на препятствие.

Новая функция появится только в автомобилях Tesla с адаптивной подвеской, таких как новые Model S и Model X. Система будет доступна в режиме бета-версии.

Специалисты положительно оценили программное улучшение электрокаров. По отзывам автовладельцев, в плохих дорожных условиях довольно часто автомобили Tesla приходится выводить из режима автопилота, так как машины, как правило, стремятся наехать на препятствие.

В конце июня Tesla начала предлагать опцию автопилотирования Enhanced Autopilot для своих потребителей. Новая функция доступна автолюбителям в качестве опции за 6 тысяч долларов, или примерно 320 тысяч рублей.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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