Автопилот для Tesla подорожал
Tesla начала предлагать опцию автопилотирования Enhanced Autopilot для своих потребителей. Об этом сообщает издание CNet.
Журналисты обратили внимание, что компания вернула одну из популярных опций для своих автомобилей — Enhanced Autopilot. Улучшенная система пилотирования была доступна до 2019 года по цене 5 тысяч долларов. Обновленная версия подорожала — она доступна автолюбителям в качестве опции за 6 тысяч долларов, или примерно 306 тысяч рублей.
Enhanced Autopilot считается продвинутой версией автопилота, который кроме штатных функций адаптивного круиз-контроля и движения по полосе предлагает опции навигации во время автопилотирования и автоматической смены полосы движения. Также выпущенная система получила функцию автоматической парковки.
Самым дорогим в линейке Tesla является система Full Self-Driving, которая предлагает автоматическое движение в городской среде и ориентирование по дорожным знакам и разметке. Стоимость такого пакета составляет 12 тысяч долларов.
В то же время журналисты отметили, что даже система Full Self-Driving не является полноценным автопилотом. По словам авторов, водитель должен держать руки на рулевом колесе во время движения и быть готовым в любой момент перехватить управление.
В начале июня американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Расследование началось после жалоб более 750 владельцев авто на неполадку в электрокарах.