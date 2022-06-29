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Автопилот для Tesla подорожал

Tesla выпустила систему автопилота для своих машин за 6 тысяч долларов

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

Tesla начала предлагать опцию автопилотирования Enhanced Autopilot для своих потребителей. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты обратили внимание, что компания вернула одну из популярных опций для своих автомобилей — Enhanced Autopilot. Улучшенная система пилотирования была доступна до 2019 года по цене 5 тысяч долларов. Обновленная версия подорожала — она доступна автолюбителям в качестве опции за 6 тысяч долларов, или примерно 306 тысяч рублей.

Enhanced Autopilot считается продвинутой версией автопилота, который кроме штатных функций адаптивного круиз-контроля и движения по полосе предлагает опции навигации во время автопилотирования и автоматической смены полосы движения. Также выпущенная система получила функцию автоматической парковки.

Самым дорогим в линейке Tesla является система Full Self-Driving, которая предлагает автоматическое движение в городской среде и ориентирование по дорожным знакам и разметке. Стоимость такого пакета составляет 12 тысяч долларов.

В то же время журналисты отметили, что даже система Full Self-Driving не является полноценным автопилотом. По словам авторов, водитель должен держать руки на рулевом колесе во время движения и быть готовым в любой момент перехватить управление.

В начале июня американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Расследование началось после жалоб более 750 владельцев авто на неполадку в электрокарах.

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Андрей Ставицкий
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