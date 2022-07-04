Россияне описали изменения цен в магазинах

Россияне в опросе ФОМ назвали подорожавшие за месяц продукты

За последние четыре недели значительный рост цен на продукты заметил 41 процент россиян, чаще всего они говорили об изменении стоимости сахара (39 процентов) и молочной продукции (37 процентов). Такие данные со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение» приводит «Интерфакс».

Серьезный рост цен на хлеб заметили 32 процента респондентов, растительного масла — 31 процент, рыбы и морепродуктов — 30 процентов, яиц — 24 процента, а продоовощной продуции — 23 процента. Лучше ситуация с алкоголем — о значительном росте цен говорит только каждый десятый опрошенный.

Опрос проведен 24-26 июня 2022 года, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

В конце июня глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в июне в стране будет зафиксирована дефляция, то есть снижение цен. При этом он подчеркнул, что считает тенденцию устойчивой.

В последнем прогнозе ЦБ говорится, что по итогам года рост цен может достигнуть 14-17 процентов. В июле регулятор ожидал инфляции в районе 18-23 процента.