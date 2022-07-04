В МИД оценили поддержку Евросоюзом высылки 70 российских дипломатов из Болгарии

Захарова: поддержка высылки дипломатов РФ из Болгарии возлагает на ЕС ответственность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила поддержку Европейским союзом (ЕС) высылки из Болгарии 70 российских дипломатов. Ее словам опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом она прокомментировала заявление Европейской внешнеполитической службы о «несоразмерной реакции» со стороны России.

По словам Захаровой, подобное решение возлагает ответственность на Евросоюз за возможный ответ Москвы. Она добавила, что для европейских чиновников важно любой ценой продемонстрировать солидарность против России, в том числе отказываясь от рациональных доводов.

«Причем делается это вопреки здравому смыслу и профессиональной этике. По этой иезуитской логике наша страна уже заранее во всем виновата. В Европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в том числе с точки зрения ответных мер с нашей стороны», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она указала, что высылка 70 российских дипломатов без попыток дать какое-либо тому обоснование выходит далеко за рамки дипломатической практики, и если в Евросоюзе считают подобные меры приемлемыми, то следует подумать о принципе взаимности, лежащем в основе отношений.

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Тогда исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.

