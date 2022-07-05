В результате обстрела Донецка военными ВСУ погибла девочка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели 10-летней девочки в результате обстрела города ВСУ

10-летняя девочка стала жертвой обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в Ворошиловском районе города.

Незадолго до этого Кулемзин заявил, что военные ВСУ наносят удары по центральному району Донецка артиллерийскими снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Помимо Ворошиловского, обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы. По данным ДНР, всего за сутки 5 июля украинские войска выпустили по столице республики более 150 таких боеприпасов.

Ранее также стало известно, что в результате другого обстрела погибли два человека, еще два — пострадали.

Помимо территории ЛНР, сейчас военные ВС РФ совместно в силами ДНР заняли Волноваху, Мариуполь и Святогорск.