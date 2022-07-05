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Центр Донецка обстреляли натовскими боеприпасами

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли центр города из боеприпасов НАТО

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли центр Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров, такие боеприпасы применяются силами НАТО. Обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы.

Также ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре города, об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее подразделения Донецкой народной республики (ДНР) начали переброску войск на донецкое направление после завершения операции по занятию Луганской народной республики (ЛНР).

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР освободили Лисичанск — последний город, который оставался под контролем украинских силовиков.

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Алевтина Запольская
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