В России начали продавать технику Apple из параллельного импорта

«Известия»: в российских магазинах начали продаваться MacBook из параллельного импорта

В российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные параллельным импортом, пишут «Известия».

В магазины официального ритейлера Apple — Re:Store, устройства доставляют с июня текущего года. Теперь техника Apple есть в сетях «М.Видео-Эльдорадо», на Wildberries и в других интернет-магазинах. При этом цены на технику практически не отличаются от февральских. Кроме того, аналогичен и объем гарантий, однако в первом случае их дает производитель, а во втором продавец.

Как рассказала представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева, сеть использует любые каналы и механики для расширения ассортимента. «Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», — пояснила она.

Издание пишет, что цены на продукцию Apple будут плавно меняться исходя из курса доллара и, если логистике из-за океана ничего не помешает, резкого удорожания MacBook сравнении с ценами на начало июля ждать не стоит.

Ранее в авторизованных сервисных центрах Apple предупредили, что в России не хватает запасных частей для iPhone, необходимых для ремонта гаджетов. Как рассказали в АСЦ, в первую очередь наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов.