В России объяснили проблему договора о морском пространстве с Норвегией

Депутат Новиков связал вопрос денонсации договора с Норвегией со вступлением Швеции в НАТО

Вопросы о разграничении морских пространств России и Норвегии либо не были надлежащим образом урегулированы, либо были урегулированы в ущерб российским интересам. Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, это решение может быть пересмотрено, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Соответствующий вопрос поднял депутат от КПРФ Михаил Матвеев, уточнив, что Россия уступила 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Норвегии.

«Речь идет об одном из "наследий" 90-х годов, когда данный вопрос либо не был урегулирован надлежащим образом, либо был урегулирован в ущерб интересам нашей страны, — объяснил Новиков. — Некоторые вопросы касаются разграничений на севере, в районе Арктики. Тут очень много наслоений, но общеполитическая оценка, говорящая о том, что подобное разграничение может привести к негативным последствиям, озвучивалась еще в момент принятия данного решения».

Депутат подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО только обостряет существующую проблему, поэтому комитету по международным делам было дано поручение изучить вопрос.

Новиков также выразил уверенность в том, что поручение Володина не станет причиной конфликта России с Норвегией — по крайней мере на данном этапе.

«Это парламентский уровень, а не уровень главы государства, который определяет основные направления нашей внешней политики. Во-вторых, позиция все же еще не озвучена. Пока мы только разбираемся в проблеме», — уточнил политик.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.