Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене

МИД Норвегии отклонил российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

По информации агентства, Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», — рассказали в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На данный момент в нем проживают около 500 человек. Обычно грузы доставлялись на фурах из Мурманска в город Тромсе, после чего направлялись на Шпицберген морским путем.

Ранее генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что посольство России в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста «Арктикуголь» с нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения. Он выразил надежду на позитивное решение в гуманитарных целях.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Ростех» и КамАЗ попали под американские санкции
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта
Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.