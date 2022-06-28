Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене

МИД Норвегии отклонил российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене

Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

По информации агентства, Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», — рассказали в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На данный момент в нем проживают около 500 человек. Обычно грузы доставлялись на фурах из Мурманска в город Тромсе, после чего направлялись на Шпицберген морским путем.

Ранее генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что посольство России в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста «Арктикуголь» с нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения. Он выразил надежду на позитивное решение в гуманитарных целях.