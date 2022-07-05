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В Госдуме обсудят вопрос о денонсации договора с Норвегией

Спикер Госдумы Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора с Норвегией
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос поднял депутат от КПРФ Михаил Матвеев, уточнив, что Россия уступила 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Норвегии. По его словам, это объяснялось тем, что договор должен позитивно повлиять на укрепление международной региональной безопасности, а также на добрососедство и дружбу.

«Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», — подчеркнул он.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

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Сергей Истомин
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