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Мужчина спас тонущую двухлетнюю дочь ценой жизни

KSAT: в Техасе отец спас упавшую с яхты дочь ценой собственной жизни

Фото: Public Domain / Wikimedia

В американском штате Техас отец спас тонущую двухлетнюю дочь ценой собственной жизни. Об этом сообщает KSAT.

Инцидент произошел, когда Роб Берлинджери вместе с семьей и друзьями отдыхал на яхте на озере Каньон-Лейк. Мужчина стоял на корме судна вместе с двухлетней дочерью. Неожиданно яхту ударило оставшейся после другого судна волной, и они упали в воду.

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Мать ребенка бросилась в воду, попыталась им помочь, но тоже начала тонуть. Чтобы спасти девочку, они передавали ее друг другу. Экипаж другой яхты спас дочь Берлинджери и ее мать, но не успел спасти мужчину. Американец скрылся под водой.

Семья считает погибшего героем за то, что он спас жизнь дочери. «Он был отличным отцом, — говорит его сестра Сарина Берлинджери. Он всегда был с дочерью и защищал ее. И он был прекрасным человеком. В нашей семье мы все очень привязаны друг к другу. Это очень тяжелая потеря для всех нас».

Спасатели ведут поиски тела с участием водолазов и при помощи гидролокатора. Родные, друзья и незнакомцы присоединились к поискам мужчины. Семья обратилась к дайверам и владельцам яхт с просьбой предоставить необходимое для поисков оборудование. «Я сомневаюсь, что он жив, но мы хотим найти тело. Его нужно достойно похоронить», — пояснила Сарина Берлинджери.

Ранее сообщалось, что дед ценой собственной жизни спас двоих внуков, которых унесло в море во время отдыха в заливе Гувес на острове Крит в Греции. Когда он увидел, что второй внук спасен, силы покинули его, и мужчина ушел под воду.

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Алиса Дмитриева
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