Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне полюбили ездить на экскурсии в четыре зарубежные страны

АТОР: россияне интересуются экскурсионным отдыхом в Стамбуле, Каппадокии и странах СНГ

Фото: Ivars Utināns / Unsplash

Самыми любимыми зарубежными странами россиян для экскурсионного отдыха оказались Турция, Узбекистан, Армения и Киргизия. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что экскурсионные поездки становятся востребованными с началом осени и окончанием купального сезона. Так, лидерами познавательного отдыха стали Стамбул и Каппадокия — по оценкам туроператоров, средняя цена тура на 6–7 дней с перелетом обойдется в сумму от 128,4 и 104,9 тысячи рублей на двоих соответственно. В стоимость также входят питание, медицинская страховка, трансфер и экскурсии.

Материалы по теме:
«В моей жизни появилась настоящая мечта» Мужчина пересек пустыню Турции на осле после одного сна. Как это изменило его жизнь?
«В моей жизни появилась настоящая мечта»Мужчина пересек пустыню Турции на осле после одного сна. Как это изменило его жизнь?
7 апреля 2021
Другой Стамбул. Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
Другой Стамбул.Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
24 ноября 2021

Среди республик СНГ выделились Узбекистан, Армения и Киргизия: направления стали популярными после пандемии, в связи с недоступностью европейских стран для российских туристов. «В "Русском Экспрессе" сориентировали по ценам: недельный тур в Узбекистан "Восточный Караван" стоит от 32,9 тысячи рублей человека (без перелета), познакомиться с Арменией в рамках тура "Все краски Армении" можно минимум за 24,6 тысячи рублей (также без авиабилетов). В Киргизию можно отправиться за 51,3 тысячи рублей на человека», — привели цены в АТОР.

Кроме того, специалисты заметили, что россияне проявляют интерес к Индии, Ирану, Кении, Танзании, Малайзии, Саудовской Аравии, Египту, Сербии, Шри-Ланке и даже Японии — направления следуют от лидеров с большим отрывом, однако все же насыщенность программ и относительно доступный перелет делают их привлекательными для путешественников.

Ранее в июне сообщалось, что спрос на туры в Москву вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Так, россияне стали интересоваться как стандартными экскурсионными турами, так и короткими остановками в столице по пути в Турцию.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Медведев спрогнозировал Японии жизнь без газа и нефти из России
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.