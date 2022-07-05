Россияне полюбили ездить на экскурсии в четыре зарубежные страны

АТОР: россияне интересуются экскурсионным отдыхом в Стамбуле, Каппадокии и странах СНГ

Самыми любимыми зарубежными странами россиян для экскурсионного отдыха оказались Турция, Узбекистан, Армения и Киргизия. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что экскурсионные поездки становятся востребованными с началом осени и окончанием купального сезона. Так, лидерами познавательного отдыха стали Стамбул и Каппадокия — по оценкам туроператоров, средняя цена тура на 6–7 дней с перелетом обойдется в сумму от 128,4 и 104,9 тысячи рублей на двоих соответственно. В стоимость также входят питание, медицинская страховка, трансфер и экскурсии.

Среди республик СНГ выделились Узбекистан, Армения и Киргизия: направления стали популярными после пандемии, в связи с недоступностью европейских стран для российских туристов. «В "Русском Экспрессе" сориентировали по ценам: недельный тур в Узбекистан "Восточный Караван" стоит от 32,9 тысячи рублей человека (без перелета), познакомиться с Арменией в рамках тура "Все краски Армении" можно минимум за 24,6 тысячи рублей (также без авиабилетов). В Киргизию можно отправиться за 51,3 тысячи рублей на человека», — привели цены в АТОР.

Кроме того, специалисты заметили, что россияне проявляют интерес к Индии, Ирану, Кении, Танзании, Малайзии, Саудовской Аравии, Египту, Сербии, Шри-Ланке и даже Японии — направления следуют от лидеров с большим отрывом, однако все же насыщенность программ и относительно доступный перелет делают их привлекательными для путешественников.

Ранее в июне сообщалось, что спрос на туры в Москву вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Так, россияне стали интересоваться как стандартными экскурсионными турами, так и короткими остановками в столице по пути в Турцию.