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Россиянам напомнили о сложностях поездки в Финляндию после снятия ограничений

Туроператоры напомнили россиянам о проблемах с транспортом и визой для поездки в Финляндию

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские туроператоры считают, что сложности получения визы и проблемы с оплатой картами негативно скажутся на желании россиян отправиться в Финляндию. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперты считают, что, несмотря на недавнее снятие ограничений на въезд в Финляндию для российских туристов, путешествия в европейское государство не станут массовыми из-за сложностей с транспортом, получением визы и обменом валюты. Например, специалисты напомнили, что из-за высылки дипломатов и нехватки персонала скандинавская страна выдает крайне мало виз, а запись на подачу документов очень плотная, свободных дат практически нет.

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«Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами. Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности», — предупредил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Тем не менее специалисты полагают, что в Финляндию поедут россияне, у которых уже есть открытая шенгенская виза. В частности, путешествия будут востребованы у жителей Санкт-Петербурга и области, которые предпочтут отправиться в поездку на личном автомобиле.

1 июля Финляндия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну для всех туристов, в том числе россиян. При пересечении границы все путешественники освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус — им понадобится только действующая виза.

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Дарья Рыбак
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