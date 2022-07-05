IKEA предложили «впаять штраф» за срыв распродажи

Депутат Госдумы Хамзаев предложил оштрафовать IKEA за срыв последней распродажи 5 июля

Покинувшая Россию торговая сеть IKEA 5 июля устроила для граждан последнюю распродажу товаров онлайн, однако из-за большого наплыва покупателей сайт компании перестал работать. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что за нарушение прав потребителей из-за срыва распродажи IKEA необходимо оштрафовать, сообщает телеканал «360».

Чиновник отметил, что ретейлер воспользовался желанием людей купить товары перед закрытием IKEA. «Печально, что при всех заявлениях о том, что они крупная компания, IKEA не может обеспечить реализацию маркетинговых трюков так, чтобы потребитель не страдал. На это надо обратить внимание», — подчеркнул он. В качестве наказания Хамзаев предложил «впаять [торговой сети] штраф за то, что они [IKEA], создав такой ажиотаж, устроив распродажу, не дают возможность людям приобрести продукцию, которую бы они хотели».

В день распродажи IKEA объявила о невозможности заказа товаров через сайт по техническим причинам. Сотрудникам приходится обрабатывать заявки вручную. По словам сотрудников, на складах достаточно товаров, магазины закрыты, но пункты обмена и возврата продукции работают в прежнем режиме.

По данным опрошенных РИА Новости экспертов, неполадки возникли из-за неожиданно высокой нагрузки на серверы. Специалисты считают, что для устранения проблемы необходимо увеличить емкость облачных ресурсов для веб-серверов, обрабатывающих запросы пользователей.

Ранее IKEA дала россиянам возможность приобрести онлайн товары для дома и интерьера, которые остались на складах сети. Совершить покупки могут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы.

Компания объявила о полном уходе из России 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.