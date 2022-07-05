IKEA объявила о невозможности заказов через сайт

IKEA объявила, что заказать товары через сайт невозможно по техническим причинам

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA объявила о невозможности заказа товаров через сайт по техническим причинам. Сотрудникам приходится обрабатывать заявки вручную. Об этом сообщили на сайте компании.

В IKEA добавили, что работают над решением проблемы. По словам сотрудников, на складах достаточно товаров, магазины закрыты, но пункты обмена и возврата продукции работают в прежнем режиме. Сбой на российском сайте ретейлера случился 5 июля после того, как компания объявила о старте прощальной распродажи.

По данным опрошенных РИА Новостями экспертов, неполадки возникли из-за неожиданно высокой нагрузки на серверы. Специалисты считают, что для устранения проблемы необходимо увеличить емкость облачных ресурсов для web-серверов, обрабатывающих запросы пользователей.

Ранее IKEA открыла возможность приобрести онлайн товары для дома и интерьера, которые остались на складах сети. Совершить покупки могут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы.

Компания объявила о полном уходе из России 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.