Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи

Сайт шведского магазина IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи в России

Сайт шведского мебельного магазина IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи в России, об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — говорится в сообщении компании.

На сайте можно указать ожидаемый регион доставки, посмотреть различные категории товаров, однако при попытке добавить выбранную позицию в корзину появляется окно с ошибкой.

5 июля IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети, на своем официальном сайте. Совершить покупки могут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы.

Компания объявила о полном уходе из России 15 июня, производитель мебели и товаров для дома решил продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Позже сеть Hoff сообщила, что готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA.

