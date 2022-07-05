Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей «Аватара»

Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей фильма «Аватар»

67-летний канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей фильма «Аватар». Об этом он сообщил Empire.

Кинодеятель поведал, что готовит еще четыре фильма, связанных с оригинальной историей «Аватара». Вторая часть под названием «Аватар. Путь воды» выйдет на экраны 14 декабря 2022 года, премьера третьей планируется на 2024-й. Однако Кэмерон отметил, что помимо саги о жителях Пандоры у него есть и другие проекты, реализацией которых он бы хотел заняться.

«У меня есть и другие захватывающие идеи, которые я разрабатываю. Я думаю, что со временем, после трех или после четырех частей картины, я захочу передать эстафету режиссеру, которому я доверяю и который может взять на себя ответственность, чтобы я мог заниматься съемками других лент, которые меня интересуют. А может, и нет. Я не знаю», — рассказал Кэмерон.

Ранее трейлер второго «Аватара» собрал 148 миллионов просмотров в первый день релиза.

В середине июня стало известно, что в 2023 году ко Дню святого Валентина фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вернется в кинотеатры в обновленной версии в формате 3D 4K HDR. Впервые «Титаник» был показан в 3D в 2012 году.

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