Уход KFC и «Макдоналдс» из России сравнили

Маркетолог Григорьев считает, что KFC уйдут из России по-хорошему

KFC уйдет из России по-хорошему, чтобы через какое-то время была возможность выкупить бизнес обратно, считает член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он сравнил уход KFC и «Макдоналдс».

KFC покидает Россию

Стало известно, что компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю. Когда заведения сменят владельца, компания планирует полностью покинуть страну.

«Что касается модели ухода, то есть три модели. Первое — это не уход. Те, кто остаются, пользуются всяческой поддержкой и привилегиями. Второй вариант — это уход по-хорошему, когда люди увозят собственный бренд из-за того, что в их стране их начинают всячески притеснять. При этом делают все так, что в России все сохраняется: передают активы по согласованию кому-то, а эти люди продолжают вести в России бизнес под другим названием», — сказал Григорьев.

Правительство обещало таким хорошим людям возможность возврата Николай Григорьев маркетолог

«И третий вариант — это плохой уход, когда люди разрушают собственный бизнес. У нас остаются безработные сотрудники, остаются смежные поставщики и российские покупатели, которые лишаются гарантийного обслуживания. Это уход по-плохому, когда хотят нанести вред. В таком случае правительство сказало, что будет стремиться заместить их. И никаких вариантов хорошего возврата для этих компаний не будет», — закончил перечисление маркетолог.

Григорьев сообщил, что не знает, как планирует уйти KFC. Это вопрос выбора, добавил он. Если компания найдет здесь партнеров, которые сохранят бизнес с другим названием, то KFC сможет вернуться в Россию, а если решит уйти по-плохому, то будет замещена российским, турецким или азиатским аналогом, считает маркетолог.

Я бы сделал ставку на то, что KFC уходят по-хорошему. Доказать это никак не возможно, но интуитивно думаю, что они договорятся или уже договорились Николай Григорьев маркетолог

KFC и «Макдоналдс»

Григорьев высказал свое мнение по поводу ухода еще одного фастфуда — «Макдоналдса», и сравнил два ресторана-гиганта быстрого питания.

Я подозреваю, что «Макдональдс» ушел по второму пути, но это ничем не обоснованные личные догадки Николай Григорьев маркетолог

«И никто нам этого и не расскажет в течение ближайшего времени, потому что это достаточно деликатная тема. Если компания, с одной стороны, не хочет поссориться с Россией и окончательно потерять этот рынок, а с другой стороны, не хочет ссориться со своим правительство или со своими кругами, которые настроены негативно к России, то понятно, что все эти договоренности носят абсолютно конфиденциальный характер», — заключил он.

О временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России корпорация из США объявила в марте. Также стало известно о скором завершении работы над прекращением всех операций ресторанов Pizza Hut в России. При этом большинство точек под брендом KFC принадлежат на правах франшизы российским партнерам.