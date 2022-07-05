Бывшего вице-премьера Туркменистана нашли в женской колонии

Бывший вице-премьер Туркменистана Язмухаммедова отбывает срок в колонии за махинации

Бывшего вице-премьера Туркменистана по культуре Майсу Язмухаммедову, уволенную в 2016 году, нашли в колонии. Об этом сообщает портал Turkmen.news со ссылкой на источники.

Бывшая чиновница осуждена за махинации с государственными наградами. По версии следствия, бывший вице-премьер могла включать в списки награжденных тех, кто давал ей за это взятки. О подробностях уголовного дела, в том числе о сроке, который должна отбыть Язмухаммедова, источникам ничего неизвестно. Отмечается, что ее отправили в единственную в Туркменистане женскую колонию DZ-K/8.

После ареста экс-чиновницы у ее семьи отобрали почти все квартиры — оставили только одну, а ее детей отчислили из Туркменского государственного института экономики и управления.

Язмухаммедова стала известна благодаря строгим требованиям к внешнему виду туркменских женщин. По словам источников, Язмухаммедову ненавидели все туркменки. «Она готова была каждой под юбку залезть и посмотреть, кружевные там трусики или нет, белые или черные, стринги или нет», — вспоминает собеседник издания.

В последнее время в Туркмении ужесточают законы, которые касаются прав женщин. Так, например, в 2018 году в Туркмении ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини, а работницам госучреждений запретили появляться на работе с лаком на ногтях и в золотых украшениях. В 2019 году сообщалось, что полиция под любым предлогом отбирает у женщин водительские удостоверения. Особенно давление на женские права усилилось с приходом к власти Сердара Бердымухамедова, сына предыдущего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. При Бердымухамедове-младшем запретили большинство услуг в салонах красоты.

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