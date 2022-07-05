Украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по ЛНР

Украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по городу Стаханов в ЛНР

Украинские военные применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела города Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР), рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету со стороны Артемовска (Бахмута). «Зафиксирован обстрел в 22.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

28 июня стало известно о первом применении украинскими войсками РСЗО М142 HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, ракетный удар был нанесен по городу Перевальск.