Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Калининградской области предложил подарить президенту Польши карту

Глава Калининградской области Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Дуде
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который назвал Балтику внутренним морем НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — сказал глава региона.

«Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — добавил Алиханов.

Ранее Дуда заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО. Польский лидер назвал решение о расширении НАТО важным для альянса и выразил надежду на его скорую ратификацию странами-членами. «По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО», — заявил он.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве опровергли установку украинскими военными флага на острове Змеиный
Губернатор Калининградской области предложил подарить президенту Польши карту
Курс доллара поднялся выше 56 рублей
В Европе заявили о невезении в энергетической войне с Россией
Россияне обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт
Турция начала расследование о происхождении зерна на сухогрузе под флагом России
Россиян предупредили об опасности использования VPN
В сети пожаловались на отдыхающих на известном московском пляже
Россиян предупредили о риске заразиться тяжелой болезнью из-за кондиционера
Украинские военные выпустили ракету «Точка-У» по ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.