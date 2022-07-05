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Швеция и Финляндия получили статус приглашенных в НАТО стран

Генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия получили статус приглашенных в альянс стран

Фото: Yves Herman / Reuters

С 5 июля Швеция и Финляндия официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция доступна на сайте НАТО.

По словам генсека, теперь Хельсинки и Стокгольм смогут участвовать в работе Североатлантического альянса. «С 32 странами за столом переговоров мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности за последние десятилетия», — заключил он.

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Столтенберг добавил, что многие союзники заявили о готовности ратифицировать протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО в краткие сроки.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

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Виктория Кондратьева
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