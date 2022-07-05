Обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР

Посол России Келин заявил о перенаправленных в ДНР обращениях Лондона по своим наемникам

Вопрос британских наемников, осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) на смертную казнь, власти Великобритании с Москвой не обсуждают. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — указал дипломат. Он уточнил, что на этом диалог и завершился.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании. В Москве ответили, что Россия не обязана исполнять предписание, а по поводу судьбы иностранных наемников нужно общаться с руководством ДНР.