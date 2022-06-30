ЕСПЧ принял меры для отмены смертной казни осужденных в ДНР британцев

Sky News: ЕСПЧ принял меры по отмене смертного приговора осужденным в ДНР британцам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял меры для того, чтобы приговор о смертной казни, вынесенный гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину судом Донецкой народной республики (ДНР), не был приведен в исполнение. Об этом сообщает Sky News.

По информации издания, меры носят временный характер и нацелены на отсрочку или отмену смертного приговора осужденным британцам. При этом газета пишет, что пока неясно, выполнит ли российская сторона требование ЕСПЧ, так как суд больше не имеет юрисдикции в стране.

В заявлении ЕСПЧ сказано, что он «указал, в частности, правительству РФ в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда, что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителям, не был приведен в исполнение».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. 10 марта Россия вышла из Совета Европы. МИД обозначил позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.