Кремль отреагировал на требование ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам

Песков: Россия не обязана исполнять предписание ЕСПЧ о гарантии жизни британским наемникам

Россия не обязана исполнять предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал гарантировать жизнь британским наемникам, приговоренным судом к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что по поводу судьбы иностранных наемников журналистам нужно общаться с руководством ДНР.

Ранее ЕСПЧ предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.

9 июня два британских наемника, а также марокканец Саадун Брагим, были приговорены к смертной казни. Верховный суд ДНР признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.