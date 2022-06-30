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Кремль отреагировал на требование ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам

Песков: Россия не обязана исполнять предписание ЕСПЧ о гарантии жизни британским наемникам

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Россия не обязана исполнять предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал гарантировать жизнь британским наемникам, приговоренным судом к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что по поводу судьбы иностранных наемников журналистам нужно общаться с руководством ДНР.

Ранее ЕСПЧ предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.

9 июня два британских наемника, а также марокканец Саадун Брагим, были приговорены к смертной казни. Верховный суд ДНР признал их виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

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Константин Лысяков
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