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Названа цель возможного слияния «Норникеля» и «Русала»

Экономист Кульбака объяснил возможное слияние «Норникеля» и «Русала» санкциями
Владимир Потанин

Владимир Потанин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Цель слияния «Норильского никеля» и UC Rusal состоит попытке одной из компаний выйти из-под санкций, считает экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака. Об этом специалист заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Норильский никель» согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая UC Rusal. Об этом РБК заявил президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями "Норильский никель" и UC Rusal. Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — заявил он.

На этом фоне акции «Русала» на старте торгов выросли более чем на 22 процента, а ценные бумаги «Норникеля» прибавили в цене 3 процента.

Выход из-под санкций на покой

По словам Кульбаки, «Норильский никель» и «Русал» вернулись к обсуждению слияния компаний из-за санкций.

«Единственное, что изменилось с того момента, когда они говорили о невозможности такого слияния, — это санкции. Это означает, что это один из способов кого-то из них выйти из игры, я подозреваю. Кого именно — не берусь судить. Это единственный способ избавиться сейчас кому-то из них от активов и уйти тем самым из-под санкций и вообще из бизнеса, сохранив свою независимость», — предположил экономист.

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Кульбака отметил, две названные компании достаточно серьезно включены в полугосударственный российский бизнес. «Я не думаю, что кому-то из них разрешат такую сделку совершить самостоятельно. Это будет означать, что руководство страны согласно на эти действия. Основная цель всего этого лежит не в получении какой-то дополнительной прибыли, а в попытке сохранить какие-то активы или уйти на покой, выведя какую-то часть активов», — заметил он.

Экономист посоветовал инвесторам не торопиться с вложениями в акции «Норильского никеля» и «Русала». По его мнению, в ближайшие годы получить с них прибыль не получится.

Компании стали обсуждать слияние в 2008 году, когда UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, купил 25 процентов акций «Норникеля». В 2017 году основные владельцы компаний отказались от слияния предприятий. «Интеррос» Потанина владеет около 35,95 процента акций «Норникеля». UC Rusal контролирует 26,25 процента.

В нынешней ситуации слияние двух компаний позволит приобрести устойчивость в условиях санкций, а также будет проще получить господдержку.

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Виктория Немис
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